Раскрыта дата анонса нового складного флагмана Xiaomi Mix Fold 2

За последнее время в сети появилось немало слухов о скором анонсе Xiaomi Mix Fold 2. Теперь же популярный интернет-инсайдер Digital Chat Station заявил, что смартфон представят во втором квартале 2022 года — в период с апреля по июнь.

Если верить слухам, новый складной аппарат Xiaomi получит основной 8,1-дюймовый 2К-дисплей. Ожидается, что Mix Fold 2 также оснастят новой LTPO-панелью, которая позволит устройству иметь сменную частоту обновления.

В основу смартфона ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Цена и более точная дата релиза пока неизвестны.