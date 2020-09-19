Раскрыта дата анонса нового смартфона от производителя первого "убийцы флагманов" OnePlus

Ранее в сети появилась информация о том, что производитель первого “убийцы флагманов” — OnePlus — не станет выпускать в этом году Pro-версию своего осеннего смартфона. По всей видимости, данный слух оказался правдой, так как, по словам интернет-инсайдеров, компания готовит к релизу лишь базовый OnePlus 8T. К слову, именно его дата анонса и была раскрыта в сети накануне.