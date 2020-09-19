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Раскрыта дата анонса нового смартфона от производителя первого "убийцы флагманов" OnePlus
А также основные спецификации устройства
Ранее в сети появилась информация о том, что производитель первого “убийцы флагманов” — OnePlus — не станет выпускать в этом году Pro-версию своего осеннего смартфона. По всей видимости, данный слух оказался правдой, так как, по словам интернет-инсайдеров, компания готовит к релизу лишь базовый OnePlus 8T. К слову, именно его дата анонса и была раскрыта в сети накануне.
Так, если верить информации достоверного источника Ишана Агарвала, новинка будет представлена уже 14 октября 2020 года. В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 865, при этом оперативной памяти устройство получит в размере от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Также ожидается, что OnePlus 8T оснастят 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц, основной квадрокамерой и фронтальной камерой, расположенной в вырезе в форме отверстия.
Слухи также гласили, что емкость аккумулятора новинки составит 4 500 мАч, при этом будет поддержка быстрой проводной зарядки на 65 Вт. К сожалению, никаких данных о цене смартфона пока в сети нет.