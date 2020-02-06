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Раскрыта дата анонса нового сверхвыносливого бюджетника Xiaomi
Вероятно, речь о Redmi 9A
Глава компании Xiaomi Ману Кумар Джейн опубликовал на своей официальной странице в Twitter тизер, благодаря которому общественность узнала дату анонса нового сверхвыносливого смартфона компании.
Так, согласно обнародованным данным, представители компании продемонстрируют свой новый бюджетник уже совсем скоро, а именно 11 февраля в 12 часов дня по индийскому времени. На данный момент известно, что смартфон оснащен двухмодульной камерой, а также энергоемким аккумулятором на 5000 мАч.
Несмотря на то, что на данный момент официальной информации о том, какой именно смартфон будет представлен на презентации - нет, популярный инсайдер Мукул Шарма уверен, что речь идет именно о Redmi 9A, который сменит бюджетник прошлого года Redmi 8A.