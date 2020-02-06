Раскрыта дата анонса нового сверхвыносливого бюджетника Xiaomi

Так, согласно обнародованным данным, представители компании продемонстрируют свой новый бюджетник уже совсем скоро, а именно 11 февраля в 12 часов дня по индийскому времени. На данный момент известно, что смартфон оснащен двухмодульной камерой, а также энергоемким аккумулятором на 5000 мАч.

Несмотря на то, что на данный момент официальной информации о том, какой именно смартфон будет представлен на презентации - нет, популярный инсайдер Мукул Шарма уверен, что речь идет именно о Redmi 9A, который сменит бюджетник прошлого года Redmi 8A.