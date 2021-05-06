Раскрыта дата анонса новой складной раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 3

Так, если верить данным интернет-инсайдера под ником Tron, долгожданную складную раскладушку представят уже 3 августа 2021 года. Также он рассказал, что устройство будет продаваться по цене от 999 или 1099 долларов (74,4 тыс или 81,8 тыс рублей), пишет Gizmochina.

Напомним, что прежние утечки приписывали смартфону чип Snapdragon 888, двойную камеру на 12 и 12 Мп, а также до 256 ГБ постоянной памяти.

Что интересно, анонс другого складного смартфона компании — Galaxy Z Fold 3 — ожидается чуть раньше. Инсайдеры сообщают, что его покажут в июне-июле, в рамках очередной презентации Unpacked.