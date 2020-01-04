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Раскрыта дата анонса новых флагманов Samsung
Речь о Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
Напомним, что ранее в сети появлялось несколько утечек о дате анонса грядущих флагманов южнокорейского гиганта Samsung. Так, согласно одному источнику, Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут официально представлены 18 февраля, тогда как несколько инсайдеров упоминали 11 февраля. Однако буквально сегодня стала известна достоверная информация о премьере смартфонов.
Так, представители компании опубликовали официальный тизер, в котором указана дата анонса флагманских устройств. Однако, вероятно, публикация ролика произошла в ходе ошибки, поскольку запись быстро удалили из источника, что, разумеется, не помешало распространению видео в интернете.
Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020
В результате “утечки” стало ясно, что Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут официально представлены уже 11 февраля. Что касается поступления флагманов в продажу, то предполагается, что Galaxy Fold 2 будет доступен буквально сразу после премьеры, тогда как Galaxy S20 начнет продаваться спустя несколько недель.