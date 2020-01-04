Раскрыта дата анонса новых флагманов Samsung

В результате “утечки” стало ясно, что Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут официально представлены уже 11 февраля. Что касается поступления флагманов в продажу, то предполагается, что Galaxy Fold 2 будет доступен буквально сразу после премьеры, тогда как Galaxy S20 начнет продаваться спустя несколько недель.