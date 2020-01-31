Раскрыта дата анонса новых смартфонов Nokia

На данный момент точно неизвестно, какие именно смартфоны будут показаны в рамках выставки. Однако по словам источников, компания анонсирует модели Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.

Nokia 1.3 будет работать на базе MediaTek с 1 Гб оперативной и 8 Гб внутренней памяти. Устройство получит энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч. Что касается модели Nokia 5.2, то она будет работать на Snapdragon 632 с 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Аккумулятор устройства получит емкость равную 3500 мАч, равно как и в модели Nokia 8.2 5G.

По предварительным данным стоимость Nokia 1.3 составит 79 евро, тогда как Nokia 5.2 будет стоит порядка 169 евро, а Nokia 8.2 5G - 453 евро.