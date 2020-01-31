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Раскрыта дата анонса новых смартфонов Nokia
Речь о Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G
Буквально сегодня компания HMD Global, которая является производителем смартфонов Nokia, приступила к распространению приглашений на свое официальное мероприятие Mobile World Congress. Так, по данных участников события, выставка состоится уже 23 февраля текущего года.
На данный момент точно неизвестно, какие именно смартфоны будут показаны в рамках выставки. Однако по словам источников, компания анонсирует модели Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.
Nokia 1.3 будет работать на базе MediaTek с 1 Гб оперативной и 8 Гб внутренней памяти. Устройство получит энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч. Что касается модели Nokia 5.2, то она будет работать на Snapdragon 632 с 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Аккумулятор устройства получит емкость равную 3500 мАч, равно как и в модели Nokia 8.2 5G.
По предварительным данным стоимость Nokia 1.3 составит 79 евро, тогда как Nokia 5.2 будет стоит порядка 169 евро, а Nokia 8.2 5G - 453 евро.