Раскрыта дата анонса первого гибкого смартфона Xiaomi с камерой Leica

Из интересного также можно отметить камеру Xiaomi Mix Fold 2. Она разработана совместно с компанией Leica — так же, как это было с линейкой Xiaomi 12S.

Отметим также, что инсайдеры сообщают об использовании в новинке профессионального чипа обработки изображений Surging C1, который Xiaomi разработала силами собственных инженеров.