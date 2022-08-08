Раскрыта дата анонса первого гибкого смартфона Xiaomi с камерой Leica

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Раскрыта дата анонса первого гибкого смартфона Xiaomi с камерой LeicaПолноценный складной камерофон
Несколько часов назад глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о новой презентации, которая пройдёт уже 11 августа. Именно на ней компания покажет интересную новинку.
Сообщается, что речь идёт о втором поколении гибких смартфонов бренда — Mix Fold 2. При этом устройству приписывают внутренний экран размером 8 дюймов и разрешением 2,5К. Частота обновления дисплея составит 120 Гц.
Внешний экран будет меньше — всего 6,5 дюйма. В основу же смартфона ляжет топовый процессор Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1.
Из интересного также можно отметить камеру Xiaomi Mix Fold 2. Она разработана совместно с компанией Leica — так же, как это было с линейкой Xiaomi 12S.
Отметим также, что инсайдеры сообщают об использовании в новинке профессионального чипа обработки изображений Surging C1, который Xiaomi разработала силами собственных инженеров.