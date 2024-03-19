Раскрыта дата анонса первого смартфона на новейшем Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 создан по 4-нм техпроцессу TSMC. В сочетании с глубокой интеграцией с операционной системой Xiaomi, он обещает значительный скачок в производительности, фотосъемке и возможностях ИИ.

Civi 4 Pro сохранит 6.55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и дискретизации сенсора 240 Гц. Ожидается 12-битная глубина цвета и ШИМ-регулировка для комфортного просмотра.

Подробности о камере и других функциях Civi 4 Pro пока не разглашаются. При этом можно отметить, что ранее Civi 3 получил 35% прирост скорости портретной съемки, 57% — ночной съемки, 153% — HDR-обработки и 235% — скорости серийной съемки.

Сообщается, что Civi 4 Pro также будет оснащен аккумулятором 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.