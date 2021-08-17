Раскрыта дата глобального запуска новейшего флагмана с камерой-невидимкой ZTE Axon 30

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Раскрыта дата глобального запуска новейшего флагмана с камерой-невидимкой ZTE Axon 30Внезапно, случится это очень и очень скоро
Несколько дней назад Xiaomi и Samsung представили свои первые смартфоны с подэкранной камерой — Mix 4 и Galaxy Z Fold 3 соответственно. Но ведь была ещё и ZTE Axon 30 5G, которая обогнала оба этих устройства, выйдя первее.
Теперь же появилась информация о том, когда же ZTE выпустит свой аппарат не только в Китае, но и на глобальном рынке. Оказалось, что ждать осталось недолго — Axon 30 5G поступит в продажу во множестве стран, включая США, уже 9 сентября 2021 года. Об этом сообщает SlashGear.
Напомним, что в основу смартфона лёг чип Snapdragon 870 от Qualcomm. Его отличительной особенностью стало то, что ZTE Axon 30 5G — первый телефон с камерой-невидимкой, частота обновления дисплея которого равна 120 Гц.
Что же касательно цены, то она приятно удивила — минимальная версия на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной стоит всего 499 долларов (36,6 тыс рублей).