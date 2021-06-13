Раскрыта дата старта продаж новых складных флагманов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

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Раскрыта дата старта продаж новых складных флагманов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3Ждать осталось совсем недолго
Буквально накануне появились слухи о том, что следующая крупная презентация Unpacked состоится 3 августа 2021 года. Теперь же инсайдеры дополнили эту информацию, рассказав, когда стартуют продажи флагманских Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, которые и покажут в рамках мероприятия.
Популярный блогер Джон Проссер, неоднократно раскрывавший планы крупных брендов, заявил, что уже 27 августа в продажу поступят новые складные смартфоны корейской компании. Причём чуть раньше, 11 августа, нас ждёт релиз и новых «умных» часов Samsung, пишет GSMArena.
Отметим, что ранее в сети уже появлялась информация о том, что линейка Galaxy Z продолжится в третьем квартале 2021 года. По всей видимости, те утечки были вполне правдивыми.