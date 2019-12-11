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Раскрыта дата выхода флагманского Samsung Galaxy S11
Случится это раньше, чем многие предполагали
Последние несколько недель в сети ходит множество слухов касательно даты анонса грядущей флагманской линейки Samsung — Samsung Galaxy S11. И если до последнего была известна лишь обобщенная информация в виде “февраль 2020 года”, то сейчас, благодаря популярному интернет-инсайдеру Ice Universe, дата анонса новинки обрела более осязаемый вид.
Так, если верить крайней утечке, Galaxy S11, S11+ и S11e будут представлены публике уже 18 февраля 2020 года, почти за неделю до старта ежегодной выставки MWC 2020 в Барселоне. Что интересно, слухи также говорят о том, что корейский техногигант вместе с линейкой Galaxy S11 представит и продолжение популярного в узких кругах гибкого смартфона Galaxy Fold. Местом проведения очередного Unpacked был выбран Сан-Франциско, там же в прошлом году компания представила и Galaxy S10.
Напомним, что судя по утекавшим ранее данным, новинка от Samsung получит 108 Мп камеру как в Xiaomi Mix Alpha и Mi Note 10, а также поддержку записи видео аж в 8К!