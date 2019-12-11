Раскрыта дата выхода флагманского Samsung Galaxy S11

Так, если верить крайней утечке, Galaxy S11, S11+ и S11e будут представлены публике уже 18 февраля 2020 года, почти за неделю до старта ежегодной выставки MWC 2020 в Барселоне. Что интересно, слухи также говорят о том, что корейский техногигант вместе с линейкой Galaxy S11 представит и продолжение популярного в узких кругах гибкого смартфона Galaxy Fold. Местом проведения очередного Unpacked был выбран Сан-Франциско, там же в прошлом году компания представила и Galaxy S10.

Напомним, что судя по утекавшим ранее данным, новинка от Samsung получит 108 Мп камеру как в Xiaomi Mix Alpha и Mi Note 10, а также поддержку записи видео аж в 8К!