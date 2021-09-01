Раскрыта дата выхода Google Pixel 6

После этого в сети начали ходить слухи о том, что запуск смартфонов придется на 13 сентября — всего за день до анонса новой линейки смартфонов Apple. По словам проверенного инсайдера Джона Проссера, запуска Google Pixel 6 в сентябре ждать не стоит. Так, по его данным, выйти на рынок они должны 28 октября. Он также отметил, что предзаказ на оба устройства станет доступен уже 19 октября.

На данный момент дата мероприятия, на котором компания детально расскажет подробности о своей новой линейке смартфонов, а также назовет стоимость устройств — не раскрывается.