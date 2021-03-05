Раскрыта дата выхода новейшего флагмана Huawei P50 с лучшей камерой на рынке

Китайские инсайдеры «слили» информацию, согласно которой запуск устройства состоится уже 17 апреля 2021 года, пишет Gizmochina. Вместе с ним также стоит ожидать появления в продаже Huawei P50 Pro и P50 Pro+.

Напомним, что флагманской линейке приписывают чип Kirin 9000 (в случае с базовым P50 — Kirin 9000E) в качестве основы. При этом также сообщалось, что именно в новых флагманах Huawei дебютирует новый модуль Sony — IMX800. Этот сенсор должен стать новым стандартом качества на рынке за счёт размера матрицы, которая равняется 1 дюйму (2,54 см).