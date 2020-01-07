Раскрыта дата выхода новых смартфонов Samsung Galaxy A51 и A71

Так, в числе онлайн платформ, оформляющих предзаказы на новинку, оказались Mobiel, BelSimpel и Cool Blue. На данный момент оформить Samsung Galaxy A51 можно лишь в синем, черном и белом дизайне заднего корпуса. Что касается Samsung Galaxy A71, то сервисы также предлагают оформить на устройство предзаказ, однако по более высокой стоимости, а именно 470 евро или 32,5 тыс рублей.

Ожидается, что оформленные предзаказы будут переданы в доставку покупателям уже в конце текущего месяца.