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Раскрыта дата выхода новых смартфонов Samsung Galaxy A51 и A71
На данный момент пользователям уже доступен предзаказ
Согласно актуальной информации, новый смартфон южнокорейского гиганта Samsung Galaxy A51 станет доступным в европейском регионе буквально через 10 дней. Тем временем некоторые интернет-магазины уже приступили к приему первых предзаказов на новинку по стоимости 370 евро или 25,6 тыс рублей.
Так, в числе онлайн платформ, оформляющих предзаказы на новинку, оказались Mobiel, BelSimpel и Cool Blue. На данный момент оформить Samsung Galaxy A51 можно лишь в синем, черном и белом дизайне заднего корпуса. Что касается Samsung Galaxy A71, то сервисы также предлагают оформить на устройство предзаказ, однако по более высокой стоимости, а именно 470 евро или 32,5 тыс рублей.
Ожидается, что оформленные предзаказы будут переданы в доставку покупателям уже в конце текущего месяца.