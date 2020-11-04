Раскрыта дата выхода первого гибкого смартфона Xiaomi

Для начала стоит отметить, что тот же источник, что поделился данными о складном телефона Xiaomi, также рассказал и о том, что в 2020 году компания не станет выпускать продолжение линейки Mi Mix, передает Gizmochina. Но зато уже в 2021 году нас ждет целый парад интересных новинок: здесь и первый гибкий смартфон бренда, и первый девайс компании с поддержкой быстрой зарядки на 200 Вт. Также в планах Xiaomi значится выпуск до конца следующего года первого смартфона, оснащенного подэкранной фронтальной камерой.

Напомним, что первым девайсом компании, получившим самую быструю в мире проводную зарядку был Xiaomi Mi 10 Ultra. Устройство, по словам производителя, могло похвастаться поддержкой 120 Вт быстрой зарядки. Но при этом более поздние тесты показали, что в реальности устройство принимает не более 90 Вт.