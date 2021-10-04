Раскрыта дата выхода первого смартфона с Android 12 «из коробки»

Так, согласно опубликованным данным, OnePlus 9RT будет официально представлен уже в этом месяце, а если быть точнее — 13 октября. Помимо прочего источники выяснили, что компания планирует выпустить на рынок специальную версию смартфона, предназначенную для любителей игр. Специальная модификация будет оборудована рядом периферийных устройств и различными внутриигровыми бонусами.

Инсайдеры также раскрыли некоторые технические особенности грядущей новинки. Устройству приписывают 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, работу на базе чипа Snapdragon 870, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядкой на 65 Вт и операционную систему Android 12 с “коробки”.