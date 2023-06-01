Раскрыта диагональ дисплея будущего смартфона Nothing Phone (2)

Производитель подтвердил и информацию о характеристиках

Разработчик будущего смартфона Nothing Phone (2) подтвердил предыдущую информацию об увеличении ёмкости аккумулятора, которая составит 4700 мА*ч, и то, что гаджет будет основан на однокристальном чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1.