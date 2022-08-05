Раскрыта долгожданная дата анонса флагманской линейки Huawei Mate 50

К счастью, свежие данные говорят о том, что уже совсем скоро ситуация изменится. Инсайдеры сообщают, что китайский бренд готовится представить долгожданный Huawei Mate 50 примерно через месяц — 7 сентября 2022 года.

На данный момент нет точной информации, стоит ждать лишь одну модель или же IT-гигант готовит полноценную линейку, состоящую из нескольких устройств. Но часть интернет-источников говорят, что будет несколько девайсов и даже раскрывают их название: Huawei Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro и Mate 50 RS.

О «внутренностях» новеньких смартфонов практически ничего неизвестно. В то же время вполне логично, что из коробки они будут работать под управлением свежепредставленной HarmonyOS 3.0.