Раскрыта ещё одна мошенническая схема, угрожающая пользователям iPhone

Раскрыта ещё одна мошенническая схема, угрожающая пользователям iPhoneРассказала специалист по информационной безопасности
Специалист по информационной защите компании «Код Безопасности» Мария Фесенко рассказала о новой мошеннической схеме для обмана пользователей гаджетов Apple.
Схема связана с использованием Apple ID. Например, в магазине б/у айфонов к покупателю может подойти «другой покупатель» с просьбой якобы проверить работу учётной записи Apple ID. По словам Фесенко, мошенник может притвориться «простаком».
Просьба заключается в введении данных «пользователя» на устройстве жертвы. Таким образом злоумышленники с высокой вероятностью смогут перехватить управление смартфоном жертвы. А потом последуют требования выкупа.
Ещё один момент из этой же схемы — взлом iCloud. Специалист отметила, что облачное хранилище будет иметь полноценную защищённость при пользовании сервисом на личном компьютере. И уж точно нельзя никому давать доступ к своим данным. В этом отношении эксперт посоветовала применять двухфакторную идентификацию.
Главная цель злоумышленников — ввести свой Apple ID на устройстве жертвы, чтобы перехватить управление и, например, заблокировать гаджет и потребовать выкуп. В качестве уловки мошенники могут прикинуться простаками при покупке б/у телефона и попросить владельца ввести Apple ID злоумышленников для «проверки».