Раскрыта ещё одна мошенническая схема, угрожающая пользователям iPhone

Схема связана с использованием Apple ID. Например, в магазине б/у айфонов к покупателю может подойти «другой покупатель» с просьбой якобы проверить работу учётной записи Apple ID. По словам Фесенко, мошенник может притвориться «простаком».

Просьба заключается в введении данных «пользователя» на устройстве жертвы. Таким образом злоумышленники с высокой вероятностью смогут перехватить управление смартфоном жертвы. А потом последуют требования выкупа.

Ещё один момент из этой же схемы — взлом iCloud. Специалист отметила, что облачное хранилище будет иметь полноценную защищённость при пользовании сервисом на личном компьютере. И уж точно нельзя никому давать доступ к своим данным. В этом отношении эксперт посоветовала применять двухфакторную идентификацию.