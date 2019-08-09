Раскрыта европейская цена флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro

Что интересно, благодаря дебюту в Болгарии стала известна и европейская цена на устройство — она составила 999 левов или 571 доллар. Как и любой другой флагман этого года, Lenovo Z6 Pro построен на базе Snapdragon 855. Также смартфон оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением экрана FullHD+. К слову, экран также оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. Устройство доступно в трех вариантах памяти: 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256, либо 512 ГБ внутренней памяти.