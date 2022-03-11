Раскрыта финальная дата анонса долгожданного Xiaomi Redmi K50

В честь этого Xiaomi даже опубликовала тизер-постер. На нём можно разглядеть три модуля, которые будут установлены в основную камеру аппарата. При этом не совсем ясно, на снимке базовый Redmi K50 либо K50 Pro или K50 Pro+.

Ожидается, что в основу смартфонов серии лягут SoC Snapdragon 870, Dimensity 8100 и Dimensity 9000.