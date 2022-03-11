Раскрыта финальная дата анонса долгожданного Xiaomi Redmi K50

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Раскрыта финальная дата анонса долгожданного Xiaomi Redmi K50Есть шансы, что мы увидим сразу три аппарата
Спустя недели слухов и домыслов, Xiaomi озвучила официальную дату анонса своего нового смартфона — Redmi K50. При этом, возможно, на презентации нас ждёт демонстрация сразу трёх моделей флагманской линейки.
В честь этого Xiaomi даже опубликовала тизер-постер. На нём можно разглядеть три модуля, которые будут установлены в основную камеру аппарата. При этом не совсем ясно, на снимке базовый Redmi K50 либо K50 Pro или K50 Pro+.
Ожидается, что в основу смартфонов серии лягут SoC Snapdragon 870, Dimensity 8100 и Dimensity 9000.
Напомним, что ранее в феврале Xiaomi уже представила игровой смартфон — Redmi K50 Gaming. Основой для него послужил топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1.
Источник: Gizmochina