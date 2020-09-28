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Раскрыта гибкая раскладушка-наоборот от HTC
Выглядит очень необычно
В 2019 году глава HTC заявил о желании сделать мобильное подразделение компании прибыльным. Без создания по-настоящему прорывных устройств вряд ли удастся этого добиться и это, по всей видимости, в компании понимают. Об этом говорит хотя бы то, что компания запатентовала гибкую раскладушку-наоборот, существование которой раскрыли энтузиасты.
Изначально патент был замечен в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, пишет ресурс LetsGoDigital. Запатентованный смартфон прозвали раскладушкой-наоборот за его необычное свойства “закрываться” не экраном внутрь, как это реализовано в Galaxy Z Flip и Motorola RAZR, а наружу.
Стоит отметить, что у подобной реализации есть как свои плюсы, так и минусы. Если говорить о положительных моментах, то производителю как минимум не придется беспокоиться о создании качественного внешнего дисплея, так как в его качестве будет выступать основной экран смартфона. При этом по той же самой причине дисплей смартфона HTC будет подвержен быстрому износу.