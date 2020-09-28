Раскрыта гибкая раскладушка-наоборот от HTC

Стоит отметить, что у подобной реализации есть как свои плюсы, так и минусы. Если говорить о положительных моментах, то производителю как минимум не придется беспокоиться о создании качественного внешнего дисплея, так как в его качестве будет выступать основной экран смартфона. При этом по той же самой причине дисплей смартфона HTC будет подвержен быстрому износу.