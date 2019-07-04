Раскрыта главная разница во флагманских смартфонах Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

В сети появилась новая информация о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10, пока не представленном производителем официально. Подробностями поделился пользователь Infinity NaĐỗ в своём аккаунте в Twitter.

По данным источника, базовая модель Galaxy Note 10 оснащается тройной основной камерой, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Старшая модель Galaxy Note 10+ получит четверную камеру с дополнительным датчиком ToF, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч и аналогичной зарядкой на 25 Вт.

Стилус S Pen окажется однотонным, а не двухцветным, как было у Galaxy Note 9. Цвета смартфонов будут такими — у Galaxy Note 10 некий вариант под названием Aura Glow, чёрный и белый, а у Galaxy Note 10+ — Aura Glow, чёрный и розовый.

Samsung уже назначила официальный анонс Galaxy Note 10 на 7 августа 2019 года.