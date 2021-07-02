Раскрыта камера грядущего гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

На этот раз источники поделились, какие фотовозможности стоит ждать от складного устройства южнокорейского гиганта. Так, выяснилось, что аппарат оснастят тремя камерами. Одна из них — расположенная под гибким экраном селфи-камера на 16 Мп с датчиком Sony IMX471 оптического формата 1/3,09 дюйма. Также есть еще одна селфи-камера на 10 Мп, которую расположили на наружном экране.

Что касается основной камеры, в ней используется модули: Sony IMX555 оптического формата 1/1,76 дюйма, Samsung ISOCELL 3M5 оптического формата 1/3,6 дюйма и Samsung ISOCELL 3L6 оптического формата 1/3,2 дюйма. Все они имеют разрешение 12 Мп.