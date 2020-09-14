Раскрыта "карта" анонсов новых смартфонов Nokia в 2020 году

Так, согласно данным источников, уже в текущем месяце Nokia представит Nokia 7.3 — продолжение достаточно успешного недорого смартфона Nokia 7.2. И ведь и вправду, интернет-магазины Nokia сразу в нескольких странах (в Германии, Франции, Испании, Финляндии и Индии) прекратили продажу данного устройства, что чаще всего говорит о скором выходе новой версии. Инсайдер утверждает, что Nokia 7.3 появится на рынке уже 22 сентября.

Тот же информатор заявляет, что до конца года компания представит и свой главный флагман — Nokia 9.3 PureView. Согласно имеющимся данным, устройство получилось крайне интересным с точки зрения использованных в нем технологий, из-за чего Nokia до сих пор не смогла наладить его производство.