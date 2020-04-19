Телефоны
Сегодня 10:29
Раскрыта модель смартфона, который бесплатно выдают жителям Москвы на карантине
Им оказался китайский бюджетник
Раскрыта модель смартфона, который бесплатно выдают жителям Москвы на карантине. Напомним, что ранее стало известно о том, что москвичам, находящимся на карантине, начали выдавать временные устройства с предустановленной программой “Социальный мониторинг”. Так, с помощью данного приложения можно отследить, соблюдает ли гражданин режим самоизоляции.
Так, в качестве временного смартфона россиянам выдают устройство китайского технологического гиганта Huawei, а именно бюджетную модель Y5. Напомним, что если в начале продаж смартфон продавался за 8 490 рублей, то сейчас его можно приобрести за 6490.
В комплекте с устройством москвичам раздают инструкцию, благодаря которой можно ознакомиться с функционалом приложения “Социальный мониторинг” . Кроме того, она позволяет изучить процесс установки программы.