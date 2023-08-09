Раскрыта наиболее вероятная дата анонса iPhone 15

Раскрыта наиболее вероятная дата анонса iPhone 15Ждать осталось чуть больше месяца
По данным популярного инсайдера Марка Гурмана, анонс нового iPhone 15, ожидаемого многими поклонниками Apple, состоится во вторник, 12 сентября.
Apple традиционно проводит свои осенние мероприятия в сентябре, и, судя по всему, 2023 год не станет исключением. На этой презентации, помимо iPhone 15, могут быть представлены и другие новинки компании.
Точные характеристики и особенности нового iPhone пока держатся в секрете, но уже сейчас многие эксперты и аналитики делают свои ставки на то, какими будут нововведения и улучшения в новом смартфоне.
Официальное подтверждение даты мероприятия от Apple ещё предстоит получить, но, как правило, такие утечки от авторитетных источников оказываются достоверными.
Так что поклонникам Apple стоит отметить 12 сентября в своих календарях!