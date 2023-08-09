Раскрыта наиболее вероятная дата анонса iPhone 15

Apple традиционно проводит свои осенние мероприятия в сентябре, и, судя по всему, 2023 год не станет исключением. На этой презентации, помимо iPhone 15, могут быть представлены и другие новинки компании.

Точные характеристики и особенности нового iPhone пока держатся в секрете, но уже сейчас многие эксперты и аналитики делают свои ставки на то, какими будут нововведения и улучшения в новом смартфоне.

Официальное подтверждение даты мероприятия от Apple ещё предстоит получить, но, как правило, такие утечки от авторитетных источников оказываются достоверными.

Так что поклонникам Apple стоит отметить 12 сентября в своих календарях!