Раскрыта предварительная стоимость Xiaomi Redmi 9A с огромным аккумулятором

Информацией поделился китайский инсайдер под ником Digital Chat Station. Так, согласно его данным, в начале продаж смартфон будет продаваться за 500 юаней или приблизительно 70 долларов.

Что касается технических характеристик, новинке приписывают работу на базе MediaTek Helio G25, огромный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Xiaomi Redmi 9A может получить 6,53-дюймовый экран с селфи-камерой на 5 Мп, а также 13 Мп основной. Ожидается, что новинка будет представлен одновременно с Redmi 9A и Redmi 9C уже завтра.