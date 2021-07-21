Раскрыта причина быстрой разрядки смартфона

Оказалось, что виной всему выступает изношенная аккумуляторная батарея. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пишет радио Sputnik.

Он также уточнил, что каждый аккумулятор, который используется в гаджетах, имеет предельное число циклов перезарядки. И если пользователь превысит это количество, то производительность устройства может начать снижаться.

Решение проблемы лежит на поверхности. Достаточно заменить батарею в проверенном сервисном центре. После этого смартфон должен избавиться от проблем, а пользователь забыть о быстрой разрядке на несколько лет.

Разумеется, проще всего провести такую процедуру со смартфонами, у которых задняя крышка легко снимается. В случаи с подобными девайсами, замену можно провести даже дома, на свой страх и риск.