Раскрыта причина, по которой iPhone 15 Ultra будет стоить дороже iPhone 14 Pro Max

По данным инсайдера LeaksApplePro, «производство» данного устройства обойдётся куда дороже, чем того же iPhone 14 Pro Max. В связи с этим, стоит ожидать увеличения цены на самый дорогой iPhone 2023 года.

К сожалению, о каком именно увеличении стоимости идёт речь, инсайдер не сообщил.

Напомним, что в следующем году Apple представит и более привычные модели смартфонов: iPhone 15, 15 Pro и 15 Plus. Правда, судьба последнего устройства в списке под вопросом — уж слишком непопулярным оказалась Plus-версия актуального iPhone.