Телефоны
Сегодня в 13:03
Раскрыта Pro-версия недорогого флагмана Xiaomi Poco X3
Судя по данным инсайдеров, его анонс состоится уже в ближайшее время
В прошлом году XIaomi выпустила несколько устройств под брендом Poco, одним из которых стал недорогой флагман Poco X3. Pro-версию именно этого смартфона раскрыли свежие утечки.
Их источником, к слову, стал регулятор NBTC, пишет Gizmochina. Именно в нём был замечен аппарат под модельным номером M2102J20SG, который по данным инсайдеров и является долгожданным Poco X3 Pro.
К сожалению, несмотря на то, что устройство прошло и через множество других регуляторов (в том числе и российского), на деле мы мало что знаем о его «внутренностях» наверняка. Но если верить слухам, то в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 860. Также устройству приписывают основную камеру на 48 Мп и анонс в самое ближайшее время.