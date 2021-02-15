Раскрыта Pro-версия недорогого флагмана Xiaomi Poco X3

К сожалению, несмотря на то, что устройство прошло и через множество других регуляторов (в том числе и российского), на деле мы мало что знаем о его «внутренностях» наверняка. Но если верить слухам, то в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 860. Также устройству приписывают основную камеру на 48 Мп и анонс в самое ближайшее время.