Раскрыта производительность 5G-версии бюджетного realme 8

Смартфон засветился в базе известного бенчмарка Geekbench, благодаря чему и была раскрыта его производительность, а также некоторые технические особенности. Так, согласно опубликованным данным, в одноядерном тесте устройство набрало 570 баллов, тогда как при нагрузке на все ядра – 1766 баллов.

Источники приписывают realme 8 5G большой аккумулятор на 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, а также поддержку NFC датчика. Предполагается, что уже в скором времени Realme анонсирует новинку, однако точная дата соответствующего мероприятия - не раскрывается. Неизвестна и цена грядущей новинки.