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Раскрыта производительность флагманского процессора Snapdragon 888

Результаты не сильно отличаются от показателей процессора Kirin 9000
1 декабря компания Qualcomm, в рамках саммита Qualcomm Snapdragon Technology Summit 2020, анонсировала новый флагманский процессор Snapdragon 888. Сейчас же в сети появились результаты теста в GeekBench смартфона Vivo на базе Snapdragon 888, благодаря чему и была раскрыта его производительность.

Так, неизвестный смартфон Vivo на базе нового процессора Snapdragon 888 набрал в однопоточном режиме порядка 1 135 баллов, тогда как при использовании всех ядер - 3 681 баллов. Источники приводят для сравнения результаты теста на производительность Kirin 9000, который набрал в однопоточном режиме 1 014 баллов, а в многопоточном - 3 715 баллов. Несмотря на то, что результаты процессоров не сильно разнятся, информаторы отметили, что тестированию подверглась не финальная версия смартфона, поэтому результаты до выхода могут изменится в лучшую сторону.

Напомним, что на сегодняшний день в число компаний, которые выпустят смартфона на базе Snapdragon 888 уже в следующем году вошли Xiaomi, Redmi, OnePlus, Sony, Vivo, Oppo, Realme, Meizu, ZTE, Black Shark, Lenovo, Nubia , Asus, Motorola, Sharp и LG. Первым смартфоном с Snapdragon 888 был назван Xiaomi Mi 11, анонс которого может состояться уже в декабре.

Автор: Лилик Ми