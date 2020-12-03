Раскрыта производительность флагманского процессора Snapdragon 888

Так, неизвестный смартфон Vivo на базе нового процессора Snapdragon 888 набрал в однопоточном режиме порядка 1 135 баллов, тогда как при использовании всех ядер - 3 681 баллов. Источники приводят для сравнения результаты теста на производительность Kirin 9000, который набрал в однопоточном режиме 1 014 баллов, а в многопоточном - 3 715 баллов. Несмотря на то, что результаты процессоров не сильно разнятся, информаторы отметили, что тестированию подверглась не финальная версия смартфона, поэтому результаты до выхода могут изменится в лучшую сторону.

Напомним, что на сегодняшний день в число компаний, которые выпустят смартфона на базе Snapdragon 888 уже в следующем году вошли Xiaomi, Redmi, OnePlus, Sony, Vivo, Oppo, Realme, Meizu, ZTE, Black Shark, Lenovo, Nubia , Asus, Motorola, Sharp и LG. Первым смартфоном с Snapdragon 888 был назван Xiaomi Mi 11, анонс которого может состояться уже в декабре.