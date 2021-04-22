Раскрыта производительность игровой версии смартфона Xiaomi Redmi K40

Так, согласно опубликованным данным, Redmi K40 Game Enhanced Edition набрал порядка 724 495 баллов. Это хороший показатель, на уровне актуальных смартфонов, работающих на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870.

Предполагается, что аппарат оснастят S-AMOLED экраном на 6,67 дюймов с частотой обновления 144 Гц. Также смартфону приписывают энергоемкий аккумулятор не менее 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Redmi K40 Game Enhanced Edition может получить 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Ожидается, что представят новинку уже 27 апреля.