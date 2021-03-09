Раскрыта производительность мощнейшего смартфона на базе флагманского чипа

Напомним, что о том, что Lenovo Legion 2 Pro станет самым мощным, инновационным и самым холодным игровым смартфоном в мире говорил генеральный менеджер подразделения мобильных телефонов Lenovo на китайском рынке Чен Цзинь (Chen Jing).

Смартфон засветился в базе данных бенчмарка Geekbench благодаря чему и была раскрыта его производительность. Также благодаря тестовому приложению выяснилось, что аппарат получил 16 ГБ оперативной памяти, а работает под управлением Android 11. В одноядерном тесте устройство получило 1130 баллов, тогда как в многоядерном - 3779 баллов.

Известно, что Lenovo уделила много внимания теплоотводу грядущей новинки. В частности, в нем будет использована система охлаждения TSI Frost Blade и 14 датчиков температуры.