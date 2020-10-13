Раскрыта производительность неанонсированного флагмана Huawei Mate 40 Pro

Также в Geekbench упоминаются и технические особенности флагмана Huawei. Как сообщается, смартфон работает на базе процессора Kirin 9000, который состоит из одного суперядра с частотой 3,13 ГГц, трех ядер с частотой 2,54 ГГц, а также четырех ядер - 2,04 ГГц. Huawei Mate 40 Pro имеет графический процессор Mali-G78.

Для теста была использована модификация Huawei Mate 40 Pro на 8 ГБ оперативной памяти. В результате было зафиксировано, что при эксплуатации одного ядра смартфон набирает 1016 баллов, тогда как в многопоточном режиме - 3688 баллов.