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Раскрыта производительность неанонсированного флагмана Huawei Mate 40 Pro
Презентация смартфона состоится 22 октября
Раскрыта производительность неанонсированного флагмана Huawei Mate 40 Pro. Смартфон засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5.
Также в Geekbench упоминаются и технические особенности флагмана Huawei. Как сообщается, смартфон работает на базе процессора Kirin 9000, который состоит из одного суперядра с частотой 3,13 ГГц, трех ядер с частотой 2,54 ГГц, а также четырех ядер - 2,04 ГГц. Huawei Mate 40 Pro имеет графический процессор Mali-G78.
Для теста была использована модификация Huawei Mate 40 Pro на 8 ГБ оперативной памяти. В результате было зафиксировано, что при эксплуатации одного ядра смартфон набирает 1016 баллов, тогда как в многопоточном режиме - 3688 баллов.
Напомним, что анонсирован флагман должны 22 октября.