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Раскрыта производительность неанонсированного флагмана Realme V5
Смартфон должны представить уже сегодня
Напомним, что сегодня на китайском рынке будет представлен новый флагман Realme V5. Однако уже сейчас новинка засветилась в базе популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему была раскрыта ее производительность.
Так, согласно результатам тестирования неанонсированный смартфон набрал порядка 2493 в одноядерном тесте и 6555 баллов в многоядерном отделе. Также в сети опубликованы предварительные технические особенности устройства. В частности, сообщается, что Realme V5 получит 7-нм чипсет от MediaTek. Вероятно, речь идет о Dimensity 720, который был представлен нескольким ранее.
Смартфону приписывают 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Предполагается, что новинку оснастят 6,5-дюймовым экраном с разрешением FHD + и частотой обновления изображения 90 Гц.