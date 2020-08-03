Раскрыта производительность неанонсированного флагмана Realme V5

Так, согласно результатам тестирования неанонсированный смартфон набрал порядка 2493 в одноядерном тесте и 6555 баллов в многоядерном отделе. Также в сети опубликованы предварительные технические особенности устройства. В частности, сообщается, что Realme V5 получит 7-нм чипсет от MediaTek. Вероятно, речь идет о Dimensity 720, который был представлен нескольким ранее.