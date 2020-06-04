Раскрыта производительность неанонсированного игрового смартфона Lenovo Legion

Как можем видеть, в однопоточном тесте неанонсированный смартфон набрал порядка 914 баллов, тогда как в многопоточном он взяла 3370 баллов. Также, благодаря Geekbench выяснилось, что устройство работает на базе процессора Kona, который, как предполагается, представляет из себя мобильную платформу Snapdragon 865. Отметим, что в бенчмарке была протестирована модификация на 8 ГБ оперативной памяти, предполагается же, что компания представит и модель на 12 ГБ.