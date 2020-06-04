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Раскрыта производительность неанонсированного игрового смартфона Lenovo Legion
А также некоторые технические характеристики
Согласно инсайдерской информации, ждать официальной презентации грядущего игрового смартфона Lenovo Legion осталось совсем недолго. Предполагается, что новинку продемонстрируют уже в этом месяце. Однако уже сейчас смартфон появился в базе популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему и была раскрыта производительность неанонсированного игрового смартфона Lenovo Legion.
Как можем видеть, в однопоточном тесте неанонсированный смартфон набрал порядка 914 баллов, тогда как в многопоточном он взяла 3370 баллов. Также, благодаря Geekbench выяснилось, что устройство работает на базе процессора Kona, который, как предполагается, представляет из себя мобильную платформу Snapdragon 865. Отметим, что в бенчмарке была протестирована модификация на 8 ГБ оперативной памяти, предполагается же, что компания представит и модель на 12 ГБ.
Напомним, что ранее предполагалось, что устройство получит энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Кроме того, по предварительным данным, Lenovo Legion оснастят частотой обновления 144 гц.