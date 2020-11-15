Раскрыта производительность неанонсированного процессора MediaTek MT6893

Инсайдер, опубликовавший всю эту информацию, отметил, что первым смартфоном на базе нового процессора станет еще неанонсированный Redmi. Возможно, речь идет о Redmi K40, так как разработкой именно этого устройства прямо сейчас занят китайский производитель. Есть еще вариант с Redmi Note 10, но, судя по всему, мощность нового чипа MediaTek слишком велика для данной линейки смартфонов.