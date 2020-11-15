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Раскрыта производительность неанонсированного процессора MediaTek MT6893
А также возможный смартфон, который будет построен на его основе
В сети появилась информация о новейшей разработке инженеров из MediaTek — интернет-инсайдерами была раскрыта производительность неанонсированного процессора MediaTek MT6893.
По всей видимости, скриншот, демонстрирующий мощь нового чипа, показывает баллы процессора MediaTek, который разрабатывается по нормам 6-нм техпроцесса. Он, на удивление пользователей сети, сумел показать результат в 4,100 баллов в однопоточном тесте в популярном бенчмарке Geekbench, что заметно лучше результата MediaTek Dimensity 1000+.
Инсайдер, опубликовавший всю эту информацию, отметил, что первым смартфоном на базе нового процессора станет еще неанонсированный Redmi. Возможно, речь идет о Redmi K40, так как разработкой именно этого устройства прямо сейчас занят китайский производитель. Есть еще вариант с Redmi Note 10, но, судя по всему, мощность нового чипа MediaTek слишком велика для данной линейки смартфонов.