Раскрыта производительность неанонсированного Xiaomi Mi 11

Так, в исходном коде публикации с результатами теста на производительность аппарата инсайдеры обнаружили упоминание ядер с частотой 1,8 ГГц, 2,42 ГГц и 2,84 ГГц. Предполагается, что речь о четырех ядрах Cortex-A55, трех Cortex-A78 и одного Cortex-X1. Помимо прочего сообщается о наличии графического ускорителя Adreno 660. Модель, подвергнувшаяся тесту, получила 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11 .

Согласно результатам теста, Xiaomi Mi 11 получил 1105 баллов в одноядерном и 3512 баллов в многоядерном тестах. Предполагается, что презентация новинки должна состояться в ближайшее время.