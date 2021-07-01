Раскрыта производительность нового бюджетного смартфона Huawei Nova 8i

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Раскрыта производительность нового бюджетного смартфона Huawei Nova 8iИ некоторые технические особенности
Несмотря на то, что Huawei все еще не анонсировала свой новый бюджетный смартфон Nova 8i, в сети уже появились его результаты теста на производительность в Geekbench.
Так, согласно опубликованным данным, Nova 8i набрал порядка 307 баллов в однопоточном тесте и порядка 1290 — в многопоточном. Помимо прочего благодаря бенчмарку были раскрыты и некоторые технические особенности грядущего устройства. В частности, выяснилось, что работать новинка будет на базе восьмиядерного процессора Snapdragon. Также стало известно, что смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 10.
Предполагается, что сердцем неанонсированного бюджетного устройства выступит Snapdragon 662. Смартфону также приписывают 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и вырезом для селфи-камеру.