Раскрыта производительность нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M01 Core

Грядущее устройство засветилось в базе популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему и стала известна его производительность. Также благодаря обнародованной базе смартфону приписывается чип MT6739WW, оснащенный четырьмя вычислительными ядрами с тактовой частотой 1,5 ГГц. Кроме того, сообщается, что Galaxy M01 Core оборудуют 2 ГБ оперативной памяти, а в составе его графической подсистемы войдет ускоритель PowerVR GE8100.

Что касается производительности, то в одноядерном тесте Galaxy M01 Core набрал порядка 575 баллов, в тогда как результат в многоядерном составил 1654 балла. Согласно данным источников, бюджетные модели Galaxy A01 Core и Galaxy M01 Core на момент выхода будут иметь самые слабые процессоры из всех доступных аппаратов южнокорейской компании.