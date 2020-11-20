Раскрыта производительность новой версии Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Помимо прочего были объявлены и некоторые технические особенности модели. Так, смартфон может получить восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon, работающий на частоте 1,80 ГГц. Также благодаря информации в исходном коде страницы в Geekbench выяснилось, что смартфон оснащен графическим процессором Adreno 619. Это, в свою очередь, подтверждает, что работает Xiaomi Redmi Note 9 Pro на базе Snapdragon 750G с 8 ГБ оперативной памяти.

Что касается результатов теста на производительность, устройство набрало в однопоточном тесте 645 баллов, тогда как в режиме использования всех ядер было зафиксировано 1963 баллов.