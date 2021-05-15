Раскрыта производительность процессора MediaTek Dimensity 900

Напомним, что анонс нового процессора MediaTek Dimensity 900 состоялся 13 мая. Сейчас же в сети была раскрыта производительность новинки. Так, смартфон Vivo V2123A на базе этого чипа был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench 4.