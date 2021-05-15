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Раскрыта производительность процессора MediaTek Dimensity 900
Соответствует производительности Snapdragon 855 и Kirin 980
Напомним, что анонс нового процессора MediaTek Dimensity 900 состоялся 13 мая. Сейчас же в сети была раскрыта производительность новинки. Так, смартфон Vivo V2123A на базе этого чипа был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench 4.
Так, согласно опубликованным данным, смартфон на базе MediaTek Dimensity 900 набрал порядка 3467 баллов в однопоточном режиме, тогда как в многопоточном ему удалось ухватить 8852 балла. Данный показатель соответствует уровню производительности таких процессоров, как Snapdragon 855 и Kirin 980.
К сожалению, сложно сравнивать этот показатель с результатами новейших процессоров, поскольку их тестируют с помощью Geekbench 5. Однако заявить о том, что процессорная часть чипа впечатляюще производительная — можно.