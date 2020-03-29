Раскрыта производительность Xiaomi Mi 10T

Так, согласно результатам тестирования Xiaomi Mi 10T набрал порядка 334 баллов в однопоточном режиме. В то время как при эксплуатации всех ядер смартфону удалось набрать 1403 баллов.

Напомним, что нескольким ранее в сети был опубликован список смартфонов китайского гиганта Xiaomi, которые должны поступить в продажу в ближайшее время. В их число, к слову, также вошел Xiaomi Mi 10T. Ранее предполагалось, что устройство является международной версией недавно представленного Redmi K30. Однако если Redmi K30 работает на базе Qualcomm Snapdragon 730G, то согласно результатам Geekbench, Xiaomi Mi 10T построен на базе процессора Snapdragon 660.