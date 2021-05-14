Раскрыта разница между "белым" и "серым" смартфоном

Эксперт пояснил, что “серым” считается смартфон, который оказался в России не пройдя официальные процедуры, тогда как “белый” был собран специально для продажи на российском рынке. “По составу "железа", то есть по тому, что находится внутри, "серые" смартфоны от "белых" не отличаются. Отличие есть в предустановленном ПО. Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России”, – поделился специалист.

Помимо прочего Вакулин рассказал, с какими проблемами могут столкнуться владельцы “серых” смартфонов. Так, по его словам, приобретенный не на российском рынке смартфон может доставить неудобства с гарантией. В частности, пользователю могут отказать в обслуживании в официальном сервисном центре производителя.