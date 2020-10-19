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Раскрыта разница между камерами Huawei Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+
У устройств разное количество модулей
Инсайдер опубликовал в сеть информацию о разнице между камерами грядущих смартфонов Huawei Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+.
Так, согласно данным источника, Mate 40 Pro получит три модуля: основной на 50 Мп, 20 мегапиксельный со сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельный, ответственный за пятикратный оптический зум.
В то же время, Mate 40 Pro+, по словам инсайдера, получит четыре датчика. Разница лишь в том, что в отличии от Mate 40 Pro, Plus версия получит вместо одного 12-мегапиксельного модуля два 8-мегапиксельных. Один из них нужен для трехкратного оптического зума, а второй для десятикратного. Анонсировать Huawei Mate 40 должны уже через несколько дней, а именно 22 октября.