Раскрыта разница между Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

Так, Redmi Note 10, как сообщается, будет работать на базе MediaTek Dimensity 720, тогда как старшая версия может получить процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Об этом в китайской социальной сети Weibo поведал один из популярных инсайдеров под ником DigitalChatStation. Источник поделился, что Redmi Note 10, равно как и Redmi Note 10 Pro, оснастят дисплеем с врезанной селфи-камерой.

В то же время, младшая версия смартфона может получить основную камеру с датчиком на 48 Мп, а старшая, в свою очередь, на 108 Мп. Также у моделей может отличаться и емкость аккумуляторов.