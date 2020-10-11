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Раскрыта разница между Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro
От процессора до камеры
В сеть утекла информация о том, чем отличаются друг от друга неанонсированные смартфоны Redmi Note 10 от Redmi Note 10 Pro.
Так, Redmi Note 10, как сообщается, будет работать на базе MediaTek Dimensity 720, тогда как старшая версия может получить процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Об этом в китайской социальной сети Weibo поведал один из популярных инсайдеров под ником DigitalChatStation. Источник поделился, что Redmi Note 10, равно как и Redmi Note 10 Pro, оснастят дисплеем с врезанной селфи-камерой.
В то же время, младшая версия смартфона может получить основную камеру с датчиком на 48 Мп, а старшая, в свою очередь, на 108 Мп. Также у моделей может отличаться и емкость аккумуляторов.