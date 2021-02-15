Раскрыта разработка 100 Мп фронтальных камер для смартфонов

Стоит отметить, что производители могут пойти на хитрость и не создавать отдельные модули для селфи-камер. Они могут совместить основной блог с фронтальным, используя систему «камеры перевёртыша». С другой стороны, будь оно так, вряд ли инсайдер стал бы делать акцент на появлении подобных устройств, т.к. они будут явно не первыми на рынке.