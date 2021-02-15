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Раскрыта разработка 100 Мп фронтальных камер для смартфонов
Но, возможно, не всё так просто
Ещё в конце 2019 Xiaomi удивила нас всех, представив Mi Note 10 — первый смартфон со 108 Мп основной камерой. Сейчас же, судя по всему, всех нас ждёт ещё больший сюрприз. Производители смартфонов готовят для нас первые устройства со 100 Мп селфи-камерами!
По крайней мере, именно это следует из свежей утечки популярного интернет-инсайдера Digital Chat Station. Как пишет Gizmochina, блогер опубликовал сообщение в Weibo, в котором «предупредил» о том, что грядут смартфоны со 100 Мп фронтальными камерами и предложил «осветить свою красоту».
Стоит отметить, что производители могут пойти на хитрость и не создавать отдельные модули для селфи-камер. Они могут совместить основной блог с фронтальным, используя систему «камеры перевёртыша». С другой стороны, будь оно так, вряд ли инсайдер стал бы делать акцент на появлении подобных устройств, т.к. они будут явно не первыми на рынке.