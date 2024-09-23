Раскрыта российская цена самого компактного складного смартфона в мире — HONOR Magic V3

Однако на старте продаж будут действовать скидки и подарки. В Европе устройство начнет продаваться с 1 октября по цене €1999.

HONOR Magic V3 был представлен на выставке IFA в Берлине в сентябре 2024 года. В сложенном состоянии его толщина составляет 9.2 мм, а в разложенном — всего 4.35 мм. Это делает его самым тонким складным смартфоном в мире.

Смартфон оснащен основным экраном диагональю 7.92 дюйма и внешним дисплеем на 6.43 дюйма, оба выполнены по технологии LTPO OLED.

Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и накопителем до 1 ТБ.

Аккумулятор Magic V3 емкостью 5150 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Основная камера смартфона имеет три модуля: два по 50 Мп и один на 40 Мп.